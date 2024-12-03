В России школьные звонки заменят на мелодии из балета «Щелкунчик»

Нововведение поможет создать ученикам предновогоднее настроение.

В России школьные звонки заменят на мелодии из балета «Щелкунчик». Об этом сообщило Минпросвещения РФ.

Нововведение будет действовать в течение декабря и поможет создать предновогоднее настроение. Предполагается, что это также посодействует приобщению учеников к музыкальной культуре через знакомство с шедеврами выдающихся композиторов.

«В рамках проекта мелодии звонков каждого месяца 2024/25 учебного года посвящены определенной памятной дате. Их запишут детские музыкальные коллективы из разных регионов России. С января по май 2025 года мелодии звонков будут посвящены историческим датам страны и темам занятий „Разговоры о важном“», — говорится в сообщении министерства.