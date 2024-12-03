В России разработали дрон для отслеживания линий электропередач

Устройство под названием «Гаргулья» на 60% собрано из отечественных комплектующих.

В России разработали дрон для отслеживания линий электропередач. Об этом пишет RT.

Устройство под названием «Гаргулья» на 60% собрано из отечественных комплектующих. Его будут использовать для облета опор ЛЭП и оценки состояния сцепной арматуры и изоляторов, а также для контроля состояния самих опор ЛЭП на предмет коррозии и разрушения соединительных элементов.

На борт может быть установлена камера Full HD с десятикратным оптическим зумом или камера с шестикратным зумом и тепловизором, которая передает изображение в разрешении 4K. Аппарат снабжен аккумуляторной батареей, время полета составляет примерно 35 минут. Грузоподъемность «Гаргульи» — 0,5 кг, дальность связи — 5—7 км в зависимости от рельефа местности.

Дрон создан для работы в труднодоступных местах. Также может использоваться в других сферах.