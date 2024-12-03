В России предложили информировать о новых схемах мошенничества через Госуслуги
По данным специалистов, число жертв аферистов растет из-за низкого уровня осведомленности жителей о новых способах обмана, а также из-за отсутствия необходимых знаний и навыков для выявления признаков мошеннических действий.
В России предложили информировать о новых схемах мошенничества через Госуслуги. Об этом пишет ТАСС.
Соответствующее предложение направлено министру цифрового развития Максуту Шадаеву.
По данным специалистов, число жертв аферистов растет из-за низкого уровня осведомленности жителей о новых способах обмана, а также из-за отсутствия необходимых знаний и навыков для выявления признаков мошеннических действий.