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В Москве посетительница массажного салона обвинила стажера в изнасиловании

В Москве посетительница массажного салона обвинила стажера в изнасиловании. Об этом во вторник, 3 декабря, сообщил Telegram-канал «Baza».

Инцидент произошел на проспекте Жукова. 20-летняя девушка на первую процедуру попала к массажистке и решила продолжить курс. На повторный сеанс ее записали к мужчине-стажеру.

По словам пострадавшей, сначала все было хорошо, но затем мастер начал прикасаться к интимным частям тела клиентки. Девушка просила остановиться, но массажист сказал, что поможет ей расслабиться. Процедура длилась дольше положенного времени.

По словам потерпевшей, она впала в ступор из-за шока и не могла сопротивляться, тем более в салоне никого не было. Она рассказала, что после процедуры мужчина поцеловал ее и пожелал хорошего вечера. Девушка оплатила массаж, вышла из студии и позвонила мужу.

Владелица салона уволила массажиста, хотя изначально настаивала, что раньше все клиенты были довольны.