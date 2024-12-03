В Ленобласти двое вернувшихся с СВО убили и закопали двух человек

В Ленобласти двое вернувшихся с СВО убили и закопали двух человек. Об этом пишет «47 news».

По информации издания, в полицию поступил анонимный звонок. Мужчина сообщил об убийствах и указал место сокрытия тел в Лужском районе. Также звонивший назвал имена одной жертвы и убийцы.

Следственный комитет нашел двоих подозреваемых — 44-летнего уроженца Липецка и 38-летнего жителя Сланцев.

Оперативники раскопали на участке дома СНТ «Строитель» два трупа, один из них был под собачьей будкой.

По предварительной информации, в июле 2024 года один из подозреваемых отдыхал в бане со знакомым и зарезал его в ходе ссоры. Убийца попросил приятеля помочь спрятать тело, сверху установили конуру для маскировки.

Оба вернулись с СВО, ранее были судимы. На допросах они показали еще на один труп также на участке возле дома. Отмечается, что убитый задолжал деньги военному. Закапывать также помогал товарищ.

Отмечается, что анонимный звонок сделал именно соучастник. В Минобороны он числится без вести пропавшим.