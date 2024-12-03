В Кремле высказались о новом пакете военной помощи от США Украине

Пресс-секретарь президента России назвал ее «подливанием масла в огонь».

В Кремле высказались о новом пакете военной помощи от США Украине. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.

«Нынешняя администрация США преследует свои цели, делает все возможное, чтобы подливать масло в огонь», — сказал представитель Кремля.

Он также подчеркнул, что США не может повлиять на динамику на линиях фронта.

Ранее стало известно, о планах США поставить Украине тысячи единиц вооружения до середины января