В Кремле высказались о новом пакете военной помощи от США Украине
Пресс-секретарь президента России назвал ее «подливанием масла в огонь».
В Кремле высказались о новом пакете военной помощи от США Украине. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова.
«Нынешняя администрация США преследует свои цели, делает все возможное, чтобы подливать масло в огонь», — сказал представитель Кремля.
Он также подчеркнул, что США не может повлиять на динамику на линиях фронта.
Ранее стало известно, о планах США поставить Украине тысячи единиц вооружения до середины января