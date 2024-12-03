В Кремле сделали заявление о завершении спецоперации
По словам Пескова, СВО завершится, когда Россия достигнет всех поставленных задач.
В Кремле сделали заявление о завершении спецоперации. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
По его словам, СВО завершится, когда Россия достигнет всех поставленных задач.
«Мы продолжаем специальную военную операцию до достижения всех поставленных задач», — сказал он журналистам, отвечая на вопрос о том, известно ли в Кремле о послании Шольца Путину, в котором говорится о дальнейшей поддержке Украины странами Запада.