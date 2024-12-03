В Госдуму внесли проект о приоритетном праве россиян при трудоустройстве

По мнению авторов инициативы, мера должна сократить число нелегальных мигрантов в России. Они считают, что сначала необходимо обеспечить работой и достойной зарплатой коренное население страны.

В Госдуму внесли проект о приоритетном праве россиян при трудоустройстве. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению авторов инициативы, мера должна сократить число нелегальных мигрантов в России. Они считают, что сначала необходимо обеспечить работой и достойной зарплатой коренное население страны.

«Наплыв дешевой и низкопробной рабочей силы сильно осложняет ситуацию на рынке труда. Нельзя слепо гнаться за наживой и завозить в страну дешевую и неквалифицированную рабочую силу из-за границы», — сказал депутат.