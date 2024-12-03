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В Госдуме предложили запретить рекламу услуг по оформлению ВНЖ для мигрантов
По словам депутата Миронова, услуги по легализации мигрантов оказывает масса контор. Их деятельность часто связана с коррупцией и противоречит интересам страны.

В Госдуме предложили запретить рекламу услуг по оформлению ВНЖ для мигрантов. Об этом пишет URA.RU со ссылкой на депутата Сергея Миронова.

По его словам, услуги по легализации мигрантов оказывает масса контор. Их деятельность часто связана с коррупцией и противоречит интересам страны.

«Мы за легальную трудовую миграцию, когда человек приезжает на конкретное место, на конкретную работу и на определенный срок, а потом возвращается на родину», — сказал депутат.