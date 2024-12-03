В Госдуме предложили не облагать налогами накопительную часть пенсий

Депутат заявил, что необходимо разработать на государственном уровне механизм освобождения от НДФЛ накопительной части пенсий

В Госдуме предложили не облагать налогами накопительную часть пенсий работающих пенсионеров. Об это пишет РИА Новости.

Депутат Гаврилов напомнил, что если пенсионер продолжает трудовую деятельность и получает как страховую, так и накопительную пенсию, последняя рассматривается в качестве дохода, подлежащего налогообложению.

Он заявил, что необходимо разработать на государственном уровне механизм освобождения от НДФЛ накопительной части пенсий. И добавил, что такая мера позволила бы исключить двойное налогооблажение работающих пенсионеров и «повысить социальную справедливость, учитывая условия инфляции».