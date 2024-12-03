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В ГАИ рассказали о ДТП со сбитой девушкой в Скопине
В результате происшествия она получила травмы. Ей потребовалась медицинская помощь.

В ГАИ рассказали подробности ДТП в Скопине, где сбили девушку. Об этом сообщила пресс-служба ведомства в своем Telegram-канале.

ДТП произошло во вторник, 3 декабря, примерно в 11:15 на улице Пушкина в Скопине.

По предварительной информации ГАИ, 49-летний местный житель, управляя автомобилем «Шевроле Нива», наехал на 16-летнюю девушку, которая переходила проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия она получила травмы. Девушке потребовалась медицинская помощь.

Проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.

Напомним, момент ДТП попал на видео.