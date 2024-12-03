В Александро-Невском районе 4 декабря закроют движение по железнодорожному переезду

Железнодорожный переезд 340 км станции Александро-Невская будет закрыт для движения с 4 декабря 8:00 до 6 декабря 20:00 в связи с производством ремонтно-путевых работ.