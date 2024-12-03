Скульптуры с бывшего ДК «Птицеводов» установят рядом в сквере

Об этом сообщила глава минкультуры Рязанской области Елена Рохлина.

Скульптуры с бывшего ДК «Птицеводов» установят в сквере рядом с Рязанским Дворцом культуры и искусства. Об этом на заседании регионального правительства сообщила глава минкультуры Рязанской области Елена Рохлина."Сейчас решаем вопрос установки композиции в сквере на территории дворца", — отметила Рохлина.

Кроме того, она сообщила, что срок сдачи объекта перенесли на 20 декабря.

Напомним, в Рязани нашли пропавшие с бывшего фасада ДК «Птицеводов» скульптуры. Позднее в минкульте сообщили, что устанавливать скульптуры обратно на фасад здания небезопасно.