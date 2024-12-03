Синоптик предрек теплую зиму в России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет зима в европейской части России.

Синоптик предрек теплую зиму в России. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, какой будет зима в европейской части России.

По его словам, этой зимой теплая погода будет преобладать над сильными морозами.

«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы», — заявил Вильфанд.

Ранее синоптик заявил, что в Рязанской области в декабре также ожидается дефицит осадков.