Синоптик предрек теплую зиму в России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, какой будет зима в европейской части России.
Синоптик предрек теплую зиму в России. Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал РИА Новости, какой будет зима в европейской части России.
По его словам, этой зимой теплая погода будет преобладать над сильными морозами.
«Зима будет неоднородной, но оттепели все-таки будут чаще встречаться, чем сильные морозы», — заявил Вильфанд.
Ранее синоптик заявил, что в Рязанской области в декабре также ожидается дефицит осадков.