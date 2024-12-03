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Семи рязанским УК выдадут предостережения за плохую уборку территорий домов
Региональная госжилинспекция нашла нарушения, связанные с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, повреждением контейнерных площадок, складированием на их территории строительного и древесного мусора.

Региональная госжилинспекция провела на прошлом неделе, с 25 по 29 ноября, провела рейды в Железнодорожном районе Рязани и проверила уборку территорий многоквартирных домов. Семи УК выдадут предостережения за нарушения, сообщила пресс-служба облправительства 3 декабря.

Как указано в публикации, особое внимание во время рейдов региональная госжилинспекция уделяла качеству уборки мусора и содержания контейнерных площадок, а также состоянию фасадов зданий и отмосток.

В результате контрольных мероприятий нашли нарушения, связанные с несвоевременным вывозом крупногабаритных отходов, повреждением контейнерных площадок, складированием на их территории строительного и древесного мусора. Речь идет о территориях многоквартирных домов на улицах Типанова, Ленинского Комсомола, Щорса, Бирюзова, Полетаева, Стройкова, Шевченко, Весенняя, Вокзальная, Профессора Никулина.

Отмечается, что они находятся в управлении ООО «Зеленая роща», ООО «Интерстройсервис», ООО «УК МКД Сервис № 1», ООО «Либер», ООО «Бытремсервис», ООО «Лидерфонд», ООО «Единство Сервис». Организациям и ООО «Эко-Пронск» выдадут предостережения.