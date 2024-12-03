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Рязанское предприятие КРЭТ представило передовые медразработки на выставке «Здравоохранение-2024»

Государственный Рязанский приборный завод (ГРПЗ, входит в КРЭТ Госкорпорации Ростех) демонстрирует медицинские разработки на выставке «Здравоохранение-2024″. С изделиями предприятия можно ознакомиться в экспозиции Минпромторга России, а также на стенде Рязанской области.

ГРПЗ представляет приборы для измерения внутриглазного давления diathera, физиотерапевтическое офтальмологическое оборудование АМТО-01 и АМТО-02. Также выставляются паровой и воздушный стерилизаторы ГКа-25 ПЗ и ГП-20-Ох-ПЗ, ультрафиолетовая камера УФК-3 и магнитотерапевтический комлекс „Мультимаг“.

"Наше предприятие выпускает широкий спектр конкурентоспособной продукции для медицины. Она востребована на рынке. В этом году мы уже перевыполнили план по реализации офтальмологической аппаратуры на 20%. Растет спрос на высокотехнологичный магнитотерапевтический комплекс „Мультимаг“ для клиник, санаториев, реабилитационных центров. Завод входит в число крупнейших российских поставщиков паровых и воздушных стерилизаторов. Мы и впредь будем активно развивать производство изделий для медицины, так как считаем его актуальным в социально-экономической повестке страны», — отметил генеральный директор ГРПЗ Борис Виноградов.

На выставке «Здравоохранение» сотрудники ГРПЗ рассказали про особенности и преимущества медицинской техники, а также провели мастер-классы по методике измерения внутриглазного давления и продемонстрировали работу комплекса «Мультимаг».

Международный научно-практический форум «Российская неделя здравоохранения — 2024» — самый масштабный комплексный проект в области медицины и охраны здоровья, охватывающий практически всю отрасль, включая производство оборудования, науку и практическую медицину. Организаторами форума выступают Государственная Дума РФ и Министерство здравоохранения РФ. Мероприятие проводится при поддержке Совета Федерации РФ, Министерства промышленности и торговли РФ и Министерства экономического развития РФ под патронатом ТПП РФ. Основная цель форума — содействие реализации национальных проектов «Здравоохранение» и «Демография», «Туризм и индустрия гостеприимства», федерального проекта «Развитие экспорта медицинских услуг».