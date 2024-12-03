Рязанские астрономы рассказали о приближающемся к Земле астероиде
По их данным, в атмосферу Земли войдет объект диаметром около метра.
Рязанские астрономы рассказали о приближающемся к Земле астероиде. Соответствующий пост появился в группе «RZN.Astro».
По их данным, в атмосферу Земли войдет объект диаметром около метра. Событие произойдет в Сибири.
Отмечается, что время входа тела в атмосферу 19:17 по мск.
«Скорее всего, тело сгорит в атмосфере Земли, но это будет очень яркий метеор — болид!» — написал автор. Никакой существенной опасности для землян не предвидится.