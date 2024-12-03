Рязанская область попала в зону опасного метеорологического явления
Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец. Он отметил, что вторник в нескольких регионах России начался, в условиях высокой влажности и слабоотрицательных температур воздуха.
Рязанская область попала в зону опасного метеорологического явления. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале.
Тишковец отметил, что вторник в нескольких регионах России начался в условиях высокой влажности и слабоотрицательных температур воздуха.
Гололеды зафиксировали в отдельных районах Брянской, Курской, Белгородской, Рязанской, Нижегородской, Пензенской, Саратовской и Оренбургской областей, а также республик Марий Эл, Татарстана, Удмуртии, Башкортостана.