Рязанцы рассказали об онанисте в автобусе

«Мужчина выглядит достаточно опрятно, одет в черный спортивный костюм, короткое пальто, белые кроссовки и серую шапку, на вид ему 45-50 лет», — написала очевидица.

Рязанцы рассказали об онанисте в автобусе. Об этом в среду, 3 декабря, сообщил Telegram-канал «Женская Рязань».

«В темное время суток, ехала на 73 автобусе, в сторону Канищево. Встретился онанист. Он терся своими достоинствами об девушек разного возраста. Мужчина выглядит достаточно опрятно, одет в черный спортивный костюм, короткое пальто, белые кроссовки и серую шапку, на вид ему 45-50 лет», — написала очевидица.

Девушка добавила, что пассажир вышел с ней на одной остановке и некоторое время преследовал, пока она не зашла в здание.