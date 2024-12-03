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Рязанцам рассказали, что микоплазменная пневмония может вызвать паралич
Самое опасное в инфекции это то, что она не дает симптомов классической пневмонии. Болезнь проявляется, как обычная вирусная инфекция верхних дыхательных путей — сухой кашель, першение в горле, небольшая температура.

Рязанцам рассказали о симптомах микоплазменной пневмонии. О способах профилактики и заболевании рассказала главный внештатный пульмонолог минздрава Рязанской области Людмила Коршунова в эфире ГТРК «Ока».

Она сообщила, что самое опасное в инфекции это то, что она не дает симптомов классической пневмонии. Болезнь проявляется, как обычная вирусная инфекция верхних дыхательных путей — сухой кашель, першение в горле, небольшая температура.

«Когда процесс развития болезни запускается, это может привести к серьезным осложнениям со стороны нервной системы вплоть до паралича. Также могут быть осложнения со стороны ЖКТ, диспепсические расстройства, отдышка, дыхательная недостаточность», — добавила Коршунова.

По ее словам, заболеванию подвержены дети старше пяти лет, подростки, молодежь, люди со сниженным иммунитетом.

Врач призвала рязанцев при появлении первых симптомов сразу идти к специалисту. Акцентировав внимание на родителях, которые отправляют больных детей в школы.

«Профилактика — ношение масок. Но это не значит, что мы одну маску должны носить целый день, меняем ее каждые два часа. Обработка и мытье рук, потому что микоплазма долго не живет. Проветривать помещения, делать влажную уборку», — отметила врач.

Кроме того, она добавила, что микоплазменная инфекция повторяется эпидемиями приблизительно раз в пять лет.

Коршунова отметила, что рязанскую область болезнь еще не охватила, но в других регионах страны уровень заболеваемости повысился в три-четыре раза.