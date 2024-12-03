Рязанцам рассказали, что микоплазменная пневмония может вызвать паралич

Рязанцам рассказали о симптомах микоплазменной пневмонии. О способах профилактики и заболевании рассказала главный внештатный пульмонолог минздрава Рязанской области Людмила Коршунова в эфире ГТРК «Ока».
Она сообщила, что самое опасное в инфекции это то, что она не дает симптомов классической пневмонии. Болезнь проявляется, как обычная вирусная инфекция верхних дыхательных путей — сухой кашель, першение в горле, небольшая температура.
«Когда процесс развития болезни запускается, это может привести к серьезным осложнениям со стороны нервной системы вплоть до паралича. Также могут быть осложнения со стороны ЖКТ, диспепсические расстройства, отдышка, дыхательная недостаточность», — добавила Коршунова.
По ее словам, заболеванию подвержены дети старше пяти лет, подростки, молодежь, люди со сниженным иммунитетом.
Врач призвала рязанцев при появлении первых симптомов сразу идти к специалисту. Акцентировав внимание на родителях, которые отправляют больных детей в школы.
«Профилактика — ношение масок. Но это не значит, что мы одну маску должны носить целый день, меняем ее каждые два часа. Обработка и мытье рук, потому что микоплазма долго не живет. Проветривать помещения, делать влажную уборку», — отметила врач.
Кроме того, она добавила, что микоплазменная инфекция повторяется эпидемиями приблизительно раз в пять лет.
Коршунова отметила, что рязанскую область болезнь еще не охватила, но в других регионах страны уровень заболеваемости повысился в три-четыре раза.