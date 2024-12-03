Рязанца осудили за избиение и изнасилование 15-летней девушки

Суда назначил виновному наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Рязанца осудили за избиение и изнасилование 15-летней девушки. Об этом сообщает пресс-служба СК по региону.

Установлено, что в августе 2023 года в поселке Зеркальные пруды Сараевского района фигурант, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил в отношении 15-летней знакомой насильственные действия сексуального характера, угрожая девушке убийством и нанося побои.

Отец девушки обратился в полицию.

Суда назначил виновному наказание в виде восьми лет и двух месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.