Россияне назвали популярные направления для новогодних путешествий

Список возглавили Санкт-Петербурга и Москва.

Россияне назвали популярные направления для новогодних путешествий. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Работа.ру» и «СберАвто».

Список возглавили Санкт-Петербурга и Москва. Следом расположились Великий Устюг, Карелия, Байкал и Сочи. Равное количество голосов получили Суздаль и Калининград. Чуть меньше респондентов выбрали Казань, Ярославль и Нижний Новгород.

Преимущественно туристы ориентируются на интересные достопримечательности. Также многим важны природа и история региона. Некоторые опрошенные указали в списке приоритетов развлечения.

«25% опрошенных едут туда, куда легко и удобно добраться, 22% отправляются в путешествие ради вкусной и интересной еды, а 21% респондентов ориентируются на отдых в пределах доступного бюджета. 19% обращают внимание на комфортный климат. По 11% поделились, что в этих регионах живут родственники и друзья, а еще там много возможностей для занятий зимними видами спорта. Еще 3% участников исследования выбирают направления, известные зимними спортивными соревнованиями», — говорится в исследовании.