Рогов: российские военные начали бои за Старые Терны в ДНР

Как рассказал Рогов, освобождение поселка Старые Терны перережет связь между группировками ВСУ в районе Солнцевки к северу и в Курахове.

Председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов сообщил, что российские военные начали бои за населенный пункт Старые Терны в ДНР на западном берегу Кураховского водохранилища. Его слова передало ТАСС во вторник, 3 декабря.

Как рассказал Рогов агентству, освобождение поселка Старые Терны перережет связь между группировками ВСУ в районе Солнцевки к северу и в Курахове.

Он добавил, что при таком развитии ситуации украинские военные не смогут перекидывать подразделения между промзоной Курахова, Солнцевкой и Константинопольским, к югу от города.