Путин успокоил разволновавшегося с ним на встрече ректора «Иннополиса»

Во время разговора с Владимиром Путиным ректор университета «Иннополис» Александр Гасников разволновался и уронил образовательную модель для школьников со словами: «Ну все, Коля меня убьет».