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Путин успокоил разволновавшегося с ним на встрече ректора «Иннополиса»
Во время разговора с Владимиром Путиным ректор университета «Иннополис» Александр Гасников разволновался и уронил образовательную модель для школьников со словами: «Ну все, Коля меня убьет».

Путин успокоил разволновавшегося с ним на встрече ректора «Иннополиса». Об этом пишет RT.

Во время разговора с Владимиром Путиным ректор университета «Иннополис» Александр Гасников разволновался и уронил образовательную модель для школьников со словами: «Ну все, Коля меня убьет».

Президент, услышав это, ответил: «Убьет — посадим».