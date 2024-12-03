Путин успокоил разволновавшегося с ним на встрече ректора «Иннополиса»
Во время разговора с Владимиром Путиным ректор университета «Иннополис» Александр Гасников разволновался и уронил образовательную модель для школьников со словами: «Ну все, Коля меня убьет».
Путин успокоил разволновавшегося с ним на встрече ректора «Иннополиса». Об этом пишет RT.
Во время разговора с Владимиром Путиным ректор университета «Иннополис» Александр Гасников разволновался и уронил образовательную модель для школьников со словами: «Ну все, Коля меня убьет».
Президент, услышав это, ответил: «Убьет — посадим».