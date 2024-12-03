Представители Профсоюза работников здравоохранения победили в конкурсе на лучшую «первичку»

Сразу две первички Рязанской областной организации Профсоюза работников здравоохранения РФ заняли первые места в конкурсе областного союза организаций профсоюзов на лучшую первичную профсоюзную организацию по итогам 2023 года.

Первичка Женской консультации № 1 одержала победу в группе организаций численностью до 500 человек, а первичка Областной клинической психиатрической больницы им. Баженова — в группе организаций численностью более 500 человек.

Конкурс проводился в целях выявления и распространения передового опыта работы профсоюзных организаций, повышения их роли в защите трудовых прав и социально-экономических интересов членов Профсоюза.

По словам председателя первичной профсоюзной организации ОКПБ им. Баженова Оксаны Макарьевой, победа в этом престижном конкурсе стала результатом слаженной работы всей команды. Профактив поставил перед собой четкие цели и разработал стратегический план их достижения.

Конкурсной комиссией оценивались такие показатели, как охват профсоюзным членством, качество организации культурно-массовых и спортивных мероприятий, работа с молодежью, информационная работа, взаимодействие с работодателем, организация правовой защиты членов Профсоюза, оформление отчетных материалов. Наши первички продемонстрировали высокие результаты по всем показателям.

«Мы гордимся, что стали победителем конкурса. Мы продолжим работать над укреплением нашей организации и защитой интересов медицинских работников», — сказала председатель первички Женской консультации № 1 Валерия Романова.

Победа в конкурсе является признанием заслуг первичных профсоюзных организаций и стимулом для дальнейшего развития и совершенствования их деятельности.

Торжественное награждение победителей пройдет уже в эту пятницу, 6 декабря, в День профсоюзного работника в Рязанской области.