«Почта России» выразила несогласие с позицией ФАС

Отмечается, что компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде.

«Почта России» выразила несогласие с позицией ФАС. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщила пресс-служба компании.

Отмечается, что «Почта России» последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде.

«Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает Почту предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого», — сказано в комментарии.

Ранее стало известно, что ФАС выдала «Почте России» предписание.