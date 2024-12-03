«Почта России» выразила несогласие с позицией ФАС
Отмечается, что компания последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде.
«Почта России» выразила несогласие с позицией ФАС. Об этом редакции РЗН. Инфо сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что «Почта России» последовательно отстаивает свою точку зрения в рамках антимонопольного дела и в суде.
«Мы считаем, что действующее правовое регулирование не просто не обязывает Почту предоставлять недискриминационный доступ к пересылке писем в форме электронного документа, а прямо исключает возможность этого», — сказано в комментарии.
Ранее стало известно, что ФАС выдала «Почте России» предписание.