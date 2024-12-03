Отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили обвинения

Отцу погибших от отравления детей в Красноярском крае предъявили обвинения. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Отцу четверых детей, которые погибли от отравления дихлофосом в Красноярском крае, предъявили обвинение в причинении смерти по неосторожности.

Отмечается, что мужчина не выполнил рекомендации производителя инсектицида: не проветрил дом и не очистил поверхности после обработки. Вся семья в итоге находилась в загрязненном дихлофосом помещении.

Отец признал вину, ему грозит до четырех лет колонии.

Напомним, трагедия случилась в сентября 2024 года.