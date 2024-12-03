Объявлен сбор средств для семей погибшей в ДТП под Рязанью пары
ДТП произошло 2 декабря на 225-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Клепиковском районе.
Объявлен сбор средств для семей погибшей в ДТП под Рязанью пары. Об этом сообщается в паблике «Подслушано в Елатьме».
Напомним, ДТП произошло 2 декабря на 225-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Клепиковском районе. Легковушка въехала в фуру. 23-летняя Дарья и 24-летний Александр скончались на месте.
Отмечается, что у Дарьи осталась маленькая дочь.
Родителям погибших собирают материальную помощь. Деньги матери Александра можно перевести по номеру карты 2200 3803 9880 7743 (РоссельхозБанк), матери Дарьи можно помочь по номеру
Ранее стало известно, когда состоится прощание с погибшей.
Фото из соцсетей