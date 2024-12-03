Объявлен сбор средств для семей погибшей в ДТП под Рязанью пары

ДТП произошло 2 декабря на 225-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Клепиковском районе.

Объявлен сбор средств для семей погибшей в ДТП под Рязанью пары. Об этом сообщается в паблике «Подслушано в Елатьме».

Напомним, ДТП произошло 2 декабря на 225-м километре автодороги «Москва — Егорьевск — Тума — Касимов» в Клепиковском районе. Легковушка въехала в фуру. 23-летняя Дарья и 24-летний Александр скончались на месте.

Отмечается, что у Дарьи осталась маленькая дочь.

Родителям погибших собирают материальную помощь. Деньги матери Александра можно перевести по номеру карты 2200 3803 9880 7743 (РоссельхозБанк), матери Дарьи можно помочь по номеру +7 (915) 611-22-89 (Сбербанк).

Ранее стало известно, когда состоится прощание с погибшей.

Фото из соцсетей