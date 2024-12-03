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На Украине назвали размер необходимой финансовой помощи на 2025 год
Союзникам придется направить около 126 млрд долларов.

На Украине назвали размер необходимой финансовой помощи на 2025 год. Об этом пишет «Газета.ру» со ссылкой на The Wall Street Journal.

«Один из украинских чиновников заявил, что только в следующем году Киеву понадобится около 120 млрд евро, что эквивалентно 126 млрд долларов, в качестве военной помощи, чтобы компенсировать стремительно растущие военные расходы России», — говорится в статье.