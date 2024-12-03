Москвич украл у рязанской транспортной компании почти полмиллиона рублей

Отмечается, что в полицию обратился представитель расположенной в Рязани крупной транспортной компании. В ходе ревизии сотрудники предприятия выявили пропажу средств, выделенных на оплату топлива.

Москвич украл у рязанской транспортной компании почти полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился представитель расположенной в Рязани крупной транспортной компании. В ходе ревизии сотрудники предприятия выявили пропажу средств, выделенных на оплату топлива.

Ущерб составил более 440 тысяч рублей.

Специалисты отдела по борьбе с киберпреступностью установили, что к хищению причастен 46-летний житель Московской области.

Он получил доступ к принадлежащему транспортной компании виртуальному счету. Используя топливную карту, злоумышленник на пяти АЗС путем перепродажи топлива случайным водителям грузовиков обналичил денежные средства.

Дело направили в суд.