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Москвич украл у рязанской транспортной компании почти полмиллиона рублей
Отмечается, что в полицию обратился представитель расположенной в Рязани крупной транспортной компании. В ходе ревизии сотрудники предприятия выявили пропажу средств, выделенных на оплату топлива.

Москвич украл у рязанской транспортной компании почти полмиллиона рублей. Об этом сообщила пресс-служба УМВД по региону.

Отмечается, что в полицию обратился представитель расположенной в Рязани крупной транспортной компании. В ходе ревизии сотрудники предприятия выявили пропажу средств, выделенных на оплату топлива.

Ущерб составил более 440 тысяч рублей.

Специалисты отдела по борьбе с киберпреступностью установили, что к хищению причастен 46-летний житель Московской области.

Он получил доступ к принадлежащему транспортной компании виртуальному счету. Используя топливную карту, злоумышленник на пяти АЗС путем перепродажи топлива случайным водителям грузовиков обналичил денежные средства.

Дело направили в суд.