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МЧС России разошлет покупателям фейерверков памятки по их использованию
Методичку отправят по электронной почте после приобретения пиротехники на маркетплейсе Ozon.

МЧС России разошлет покупателям фейерверков памятки по их использованию. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Методичку отправят по электронной почте после приобретения пиротехники на маркетплейсе Ozon. В ней будет указано:

  • как хранить пиротехнику;
  • где можно и нельзя ее запускать;
  • другие правила безопасности.

Профилактические меры разработали в связи с ростом реализации пиротехники через маркетплейсы и увеличением трагических случаев.

Инструкции МЧС России по пожарной безопасности также получают покупатели огнетушителей и пожарных извещателей.