Малков заслушал отчеты глав муниципалитетов по обращениям рязанцев из соцсетей

Губернатор Рязанской области Павел Малков провел очередное заседание регионального правительства, на котором рассмотрел отчеты руководителей ведомств и администраций муниципалитетов о проведенной работе, в том числе по обращениям граждан из социальных сетей, а также дал ряд дополнительных поручений.

Глава региона поручил руководителям всех ведомств взять на особый контроль и ускорить работы на объектах со сроками сдачи в текущем году.

По словам Малкова, необходимо также активизировать подготовку к следующему строительному сезону, чтобы с его началом оперативно выйти на стройплощадки.

«Есть проблемные объекты, все их знают, на них особый упор. Параллельно сейчас необходимо заниматься контрактацией на 2025 год. Бюджет региона совсем скоро будет принят, средства муниципалитетам надо распределять», — сказал губернатор.

В регионе продолжается развитие современных услуг связи.

Руководитель минцифры области Максим Соников доложил о том, что в этом году запущены базовые станции сотовой связи в 12 населенных пунктах, еще 22 села подключат в 2025 году.

В Старожиловском районе по поручению губернатора построен водозаборный узел в селе Вороново, на эти цели была выделена субсидия из областного бюджета. По словам главы администрации Вадима Рыжкова, до конца года объект запустят в эксплуатацию.

Министр здравоохранения региона Александр Пшенников сообщил, комментируя сообщение из соцсетей, что решен кадровый вопрос в Веселевском ФАПе Рыбновского района, в котором до недавнего времени работали специалисты в рамках выездной работы два раза в неделю. С 2 декабря в медпункте работает фельдшер на постоянной основе, ведется прием пациентов.

В рамках национального проекта «Культура» завершается капитальный ремонт Дворца культуры и искусства Рязани. Министр культуры Елена Рохлина сообщила, что работы закончат к 20 декабря.

Глава администрации Рязани Виталий Артемов доложил о ходе работ четвертого этапа благоустройства Лыбедского бульвара, которые завершатся к концу года. На участке от цирка до Кремлевского вала обустроят большую детскую площадку, пешеходные дорожки и велодорожки с мощением из гранита, установят систему освещения, проведут озеленение.

Кроме того, участники заседания одобрили законопроект об установлении в Рязанской области Дня многодетной семьи, он будет отмечаться во второе воскресенье сентября.