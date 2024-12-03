Генсек НАТО заявил, что вопрос о приглашении Украины в альянс не обсуждается

По его словам, страны-члены альянса обсуждают только поставки оружия Киеву.

Генсек НАТО заявил, что вопрос о приглашении Украины в альянс не обсуждается. Об этом пишет ТАСС.

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что приглашение Украины в альянс не обсуждается. По его словам, страны-члены альянса обсуждают только поставки оружия Киеву.

Он также заявил, что на грядущем саммите НАТО сосредоточится на том, как Украине выйти на мирные переговоры с Россией с позиции силы.