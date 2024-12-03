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Генсек НАТО: США грозит страшная угроза, если Украина подпишет невыгодное мирное соглашение
По его мнению, принуждение Киева к подписанию невыгодного соглашения может стать «подарком» для Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

Генсек НАТО Рютте предупредил Трампа о «страшной угрозе» для США, если Украину заставят подписать невыгодное мирное соглашение. Об это пишет Telegram-канал «Плохие новости».

По его мнению, принуждение Киева к подписанию невыгодного соглашения может стать «подарком» для Китая, России, Ирана и Северной Кореи.

«Мы не можем допустить ситуации, когда Ким Чен Ын, Путин, Си Цзиньпин и Иран радуются друг другу из-за того, что мы пришли к сделке, которая не устраивает Украину, потому что в долгосрочной перспективе это будет представлять серьезную угрозу безопасности не только для Европы, но и для США», — заключил Рютте.