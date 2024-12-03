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ГАИ анонсировала рейд по правилам перевозки детей в Рязанской области
Правоохранители напоминают, что перевозить детей до семи лет необходимо с помощью специальных кресел, соответствующих росту и весу ребенка. С семи до 11 лет ребенка можно пристегнуть обычным ремнем безопасности, однако на переднем сидении ему также понадобится детское кресло.

Во вторник, 3 декабря, в Рязанской области сотрудники Госавтоинспекции проверят соблюдения правил перевозки детей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители напоминают, что перевозить детей до семи лет необходимо с помощью специальных кресел, соответствующих росту и весу ребенка. С семи до 11 лет ребенка можно пристегнуть обычным ремнем безопасности, однако на переднем сидении ему также понадобится детское кресло.

За нарушение предусмотрен административный штраф в размере трех тысяч рублей.