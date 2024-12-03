Федеральная антимонопольная служба выдала «Почте России» предписание
Это связано с нарушением закона о конкуренции.
Федеральная антимонопольная служба выдала «Почте России» предписание. Об этом пишет URA.RU.
Это связано с нарушением закона о конкуренции.
Россияне могут выбрать доставку писем от властей в электронном виде через «Госуслуги», а проверить согласие получателя корреспонденции может только «Почта России».
«Компания не включила в типовую форму договора межоператорского обмена услугу по доставке письменной корреспонденции в электронном виде. Альтернативные почтовые операторы не имели доступа к информации о согласии абонента получать письма в электронном виде», — заявила ФАС.
По мнению ведомства, это дискриминировало интересы других операторов почтовой связи.