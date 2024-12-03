Еще на трех улицах Рязани отключили холодную воду

Под отключения попали двк школы.

Еще на трех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».

Во вторник, 3 декабря, до 17:00 холодной воды не будет по адресам:

улица Павлова, дом № 12;

улица Халтурина, дома №№ 1-а, 3-а, 5-а.

До 13:00 ресурса также не будет по адресам:

улица Горького, дома №№ 49 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 51 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 74, 76, 78, 80, 86.

Ранее без воды остались жители Касимовского шоссе и Шереметьевского проезда.