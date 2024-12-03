Еще на трех улицах Рязани отключили холодную воду
Под отключения попали двк школы.
Еще на трех улицах Рязани отключили холодную воду. Об этом сообщает сайт «Водоканала».
Во вторник, 3 декабря, до 17:00 холодной воды не будет по адресам:
- улица Павлова, дом № 12;
- улица Халтурина, дома №№ 1-а, 3-а, 5-а.
До 13:00 ресурса также не будет по адресам:
- улица Горького, дома №№ 49 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 51 (МБОУ Школа № 1 им. В.П. Екимецкой), 74, 76, 78, 80, 86.
Ранее без воды остались жители Касимовского шоссе и Шереметьевского проезда.