Экс-сотрудник рязанской колонии пытался передать заключенным «запрещенку»

За денежное вознаграждение он должен был пронести мобильный телефон.

Бывший сотрудник рязанской колонии пытался передать заключенным запрещенные предметы. Об этом во вторник, 3 декабря сообщила пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в июне 2024 года обвиняемый за незаконное денежное вознаграждение согласился провезти на территорию исправительной колонии мобильный телефон. На пропускном пункте средство связи обнаружили и изъяли.

В отношении сотрудника утверждено обвинительное заключение по уголовному делу по п. «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок от трех до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.