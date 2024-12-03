Рязанская бригада скорой помощи спасла задыхающегося ребенка

Рязанка сообщила, что ночью ее четырехлетней дочке стало плохо. Сильный приступ кашля не давал дышать и говорить.

Рязанская бригада скорой помощи спасла задыхающегося ребенка. Об этом сообщается в группе регионального минздрава.

Рязанка сообщила, что ночью ее четырехлетней дочке стало плохо. Сильный приступ кашля не давал дышать и говорить.

Вызвали скорую.

«От всей души благодарю фельдшера Татьяну Калинову и медсестру Дарию Сергуняеву. Настоящие профессионалы: детально осмотрели малышку, поставили предварительный диагноз, дали необходимое лекарство. Они с добротой и интересом общались с дочкой, чем расположили ее к себе. Теперь дело идет на поправку», — написала женщина.