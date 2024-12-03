BBC: ВСУ дали приказ удерживать позиции под Курском до января 2025 года

По данным издания, украинские солдаты описывают ситуацию под Курском как крайне напряженную. Отмечается, что военные опасаются что «могут проиграть».

Украинским военным в Курской области дали приказ удерживать позиции до вступления в должность избранного президента США Дональда Трампа 20 января 2025 года. Об этом сообщает BBC, материал цитирует LIFE.

По данным издания, украинские солдаты описывают ситуацию под Курском как крайне напряженную. Отмечается, что военные опасаются что «могут проиграть».

Ранее Зеленский заявил, что Украина пригласит Россию на второй «саммит мира».