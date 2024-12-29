В Рязанской области неизвестные похитили кабель и оставили жителей без интернета

У жителей улицы Строителей в Захарове уже больше недели не работает домашний телефон и интернет.

В селе Захарово неизвестные похитили кабель и оставили жителей без интернета. Об этом сообщил ИД «Пресса».

Как указано в публикации, у жителей улицы Строителей уже больше недели не работает домашний телефон и проводной интернет. Заявку на устранение проблемы подали провайдеру «Ростелеком».

Как отметили сотрудники компании, неизвестные срезали более 50 метров кабеля.

«О проблеме знаем, ждем, когда привезут такой провод. Если успеем, то подключим до Нового года», — сообщил «Прессе» сотрудник «Ростелекома».