В Рязани задержали 23-летнюю девушку с наркотиками
При досмотре у рязанки обнаружили самодельный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что там было около грамма сильнодействующего синтетического наркотика.
В Рязани задержали 23-летнюю девушку с наркотиками. Об этом в воскресенье, 29 декабря,
Во время проверки улиц на окраине Рязани полицейские увидели, как женщина подняла что-то с земли около тротуара. После прохожая быстрым шагом двинулась по улице Старое Село. Сотрудники ППСП остановили женщину и выяснили, что 23-летняя рязанка может хранить при себе запрещенные препараты.
При досмотре у рязанки обнаружили самодельный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что там было около грамма сильнодействующего синтетического наркотика.
Злоумышленницу задержали.
Возбуждено уголовное дело.