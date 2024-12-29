В Рязани задержали 23-летнюю девушку с наркотиками

При досмотре у рязанки обнаружили самодельный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что там было около грамма сильнодействующего синтетического наркотика.

В Рязани задержали 23-летнюю девушку с наркотиками. Об этом в воскресенье, 29 декабря, сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Во время проверки улиц на окраине Рязани полицейские увидели, как женщина подняла что-то с земли около тротуара. После прохожая быстрым шагом двинулась по улице Старое Село. Сотрудники ППСП остановили женщину и выяснили, что 23-летняя рязанка может хранить при себе запрещенные препараты.

При досмотре у рязанки обнаружили самодельный сверток с порошкообразным веществом. Экспертиза установила, что там было около грамма сильнодействующего синтетического наркотика.

Злоумышленницу задержали.

Возбуждено уголовное дело.