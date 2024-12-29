В Рязани выставили на продажу елочную игрушку времен СССР за один миллион

В Рязанской области елечные игрушки времен СССР продают за сотни тысяч рублей. На сайте Avito журналист нашел шесть объявлений.

В Рязанской области елечные игрушки времен СССР продают за сотни тысяч рублей. На сайте Avito журналист нашел шесть объявлений.

Одну из игрушек выставили на продажу за один миллион рублей. Она представляет собой фигурку в виде космонавта.

«Идеальная игрушка в коллекцию», — считает продавец, житель Октябрьского района.

Украшения в виде гриба, зайца, овощей оценили в 350 и 200 тысяч рублей. Их продают в Железнодорожном районе. По словам одного из продавцов, эти «игрушки раритетные, коллекционные».

На «Авито» один житель Рязани решил продать символ Нового года — Деда Мороза за 150 тысяч рублей, а красную звезду времен СССР — за 50 тысяч рублей.

Стеклянные шарики чаще всего продают на «Авито». Один из рязанцев решил продать целый чемодан с такими украшениями за 15 тысяч рублей. В наборе можно встретить фиолетовые, золотые и серебряные шарики с различными узорами.

Автор — Василина Колесникова