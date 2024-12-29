Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 29
Пнд, 30
Втр, 31
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 100.17 / 105.09 28/12 14:10
Нал. EUR 105.50 / 110.00 28/12 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа расс...
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов техно...
27 декабря 14:09
2 879
Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но ме...
По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в Росси...
26 декабря 14:19
4 981
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
10 986
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
16 871
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Россиянам раскрыли популярные схемы мошенников в преддверии праздников
Одна из популярных схем — поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков и билетов, которые ведут на фейковый сайт маркетплейса, сервиса бронирования или организатора праздников.

Россиянам назвали две популярные схемы мошенников в преддверии новогодних праздников. Об этом сообщили в Telegram-канале «РИА Новости: Экономика» в воскресенье, 29 декабря.

Первая популярная схема — поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков и билетов, которые ведут на фейковый сайт маркетплейса, сервиса бронирования или организатора праздников.

Вторая — фейковые рассылки якобы о выигрыше в конкурсе или лотерее.

При этом, как указано в публикации, в сами праздничные дни всплеск обмана не ожидается.