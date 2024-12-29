Россиянам раскрыли популярные схемы мошенников в преддверии праздников
Одна из популярных схем — поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков и билетов, которые ведут на фейковый сайт маркетплейса, сервиса бронирования или организатора праздников.
Россиянам назвали две популярные схемы мошенников в преддверии новогодних праздников. Об этом
Первая популярная схема — поддельные интернет-ресурсы для покупки подарков и билетов, которые ведут на фейковый сайт маркетплейса, сервиса бронирования или организатора праздников.
Вторая — фейковые рассылки якобы о выигрыше в конкурсе или лотерее.
При этом, как указано в публикации, в сами праздничные дни всплеск обмана не ожидается.