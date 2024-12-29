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Очевидцы: в Милославском районе только после ДТП обработали дорогу от гололеда
Дорогу не обрабатывали ото льда с 23 декабря. Как отметил собеседник РЗН. инфо, 28 декабря там произошло ДТП. Автомобиль из-за гололеда въехал в столб. Местный житель утверждает, что через час после происшествия приехали службы и начали посыпать дорогу.

Местный житель рассказал, что в Милославском районе дорогу обработали от гололеда только после ДТП. Об этом в редакцию РЗН. инфо сообщили читатели утром в воскресенье, 29 декабря.

Речь идет об участке дороги Милославское — Южный — Мураевня — дом-музей Семенова-Тян-Шанского. По словам местного жителя, проезжую часть не обрабатывали ото льда с 23 декабря.

Как отметил собеседник РЗН. инфо, 28 декабря там произошло ДТП. Автомобиль из-за гололеда въехал в столб. Местный житель утверждает, что через час после происшествия приехали службы и начали посыпать дорогу.

«Почему дорога обрабатывается только после ДТП, а не заблаговременно? Если нет снега, это не значит, что растаявшая вода не замерзнет в сплошной каток после первого мороза», — написал читатель.

Он попросил надзорные органы разобраться в ситуации.