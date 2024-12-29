На Западе раскрыли, с чего США нужно начать переговоры по Украине

Перед началом переговоров по Украине Западу необходимо правильно оценить ситуацию в зоне конфликта, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис.

На Западе раскрыли, с чего США нужно начать переговоры по Украине. Об этом заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире своего YouTube-канала, передало РИА Новости в воскресенье, 29 декабря.

По его словам, перед началом переговоров Западу нужно правильно оценить ситуацию в зоне конфликта.

«Любой расчет, любая оценка будущего этих переговоров будет глубоко неверной без учета того факта, что Россия, по сути, выиграла, что у Украины осталось, возможно, всего несколько месяцев сопротивления», — приводятся слова аналитика.

Он добавил, что именно неправильная оценка положения дел приведет к тому, что Запад и США вступят в переговоры, полагая, что у них есть «намного больше козырей, чем на самом деле».

«Дело в том, что Соединенные Штаты и НАТО постоянно недооценивают военный потенциал России», — добавил Меркурис.

Он уточнил, что такая неспособность правильно оценить потенциал сил РФ объясняет катастрофу ВСУ, которая сейчас разворачивается в зоне спецоперации.