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Мощная вспышка произошла на Солнце
Событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучения зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. По словам Богачева, предварительный балл события — X1.1.

Мощная вспышка балла Х произошла на Солнце утром в воскресенье, 29 декабря. Об этом РИА Новости сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачев.

Как указано в публикации, событие началось в 10:08 по московскому времени. Пик излучения зарегистрирован в 10:18. Взрывная фаза события продолжалась около получаса. По словам Богачева, предварительный балл события — X1.1.

Он отметил, что рост солнечной активности ученые наблюдали около недели. За это время число вспышек на Солнце выросло, но до уровня X их сила дошла только 29 декабря.

Кроме того, как сказал Богачев, взрыв произошел в области возможного воздействия на Землю.

«Предварительно, вероятным считается приход к Земле выбросов массы с умеренными магнитными бурями с 31 декабря на 1 января. Более точная информация появится в середине сегодняшнего дня», — сказал Богачев.

Ранее вспышка такого уровня произошла 8 декабря.