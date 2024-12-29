Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Вск, 29
Пнд, 30
Втр, 31
ЦБ USD 101.68 1.15 29/12
ЦБ EUR 106.1 0.15 29/12
Нал. USD 102.90 / 102.00 28/12 14:10
Нал. EUR 106.50 / 109.00 28/12 14:10
Новости
Итоги года New
Публикации
Первая зарплата и опыт работы. Студенты технологического колледжа расс...
В течение двух недель студенты 3-го и 4-го курсов техно...
27 декабря 2024 14:09
2 466
Движение вниз. Многие рязанские лифты уже исчерпали свой ресурс, но ме...
По оценке Ростехнадзора, у каждого пятого лифта в Росси...
26 декабря 14:19
4 575
«Мамские» чаты и мошенники. Как рязанцы отреагировали на блокировку Vi...
13 декабря Роскомнадзор опубликовал сообщение с информа...
20 декабря 11:56
10 583
«В „Зеленом саде“ учат работать!». О начале карьеры в строительной ком...
Людмила учится на четвертом курсе, одновременно с этим...
12 декабря 16:36
16 462
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Интервью с Павлом Малковым
О мосте через Оку, расширении дорог и борьбе с пробками. Интервью с Павлом Супруном
О кризисе, набережной и Новой Солотче. Интервью с Андреем Оришкевичем
Новое
Интервью с Артемом Никитиным
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Минтруд пообещал дополнительное увеличение пенсий из-за высокой инфляции
В феврале следующего года страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции, сообщил Минтруд.

Минтруд анонсировал дополнительное увеличение пенсий из-за высокой инфляции. Об этом сообщило РИА Новости в воскресенье, 29 декабря.

Как указано в публикации, страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале 2025 года. Дополнительная индексация пенсий затронет около 37 миллионов человек.

Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, после оценки Росстатом фактической инфляции за год в середине января примут решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня.

«То есть в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь», — отметил Котяков.

Кроме того, как и планировали, с 1 января все страховые пенсии вырастут на 7,3 процента, заявили в пресс-службе.