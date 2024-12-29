Минтруд пообещал дополнительное увеличение пенсий из-за высокой инфляции

В феврале следующего года страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции, сообщил Минтруд.

Минтруд анонсировал дополнительное увеличение пенсий из-за высокой инфляции. Об этом сообщило РИА Новости в воскресенье, 29 декабря.

Как указано в публикации, страховые пенсии проиндексируют до уровня фактической инфляции в феврале 2025 года. Дополнительная индексация пенсий затронет около 37 миллионов человек.

Как рассказал глава Минтруда Антон Котяков, после оценки Росстатом фактической инфляции за год в середине января примут решение о дополнительном увеличении пенсий до этого уровня.

«То есть в феврале пенсионеры получат увеличенную пенсию за февраль и доплату за январь», — отметил Котяков.

Кроме того, как и планировали, с 1 января все страховые пенсии вырастут на 7,3 процента, заявили в пресс-службе.