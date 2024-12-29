Лавров раскрыл условия участия России в переговорах по Украине

По словам Лаврова, Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, но они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле».

Глава МИД Сергей Лавров раскрыл условия участия России в переговорах по Украине. Об этом он сообщил в интервью РИА Новости.

По словам Лаврова, Россия готова к переговорам по урегулированию ситуации вокруг Украины, однако они должны быть нацелены на устранение первопричин кризиса и учитывать реальную ситуацию «на земле».