ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды
29 декабря будет морось, снег. Местами прогнозируют туман, гололед.
ГАИ обратилась к рязанцам из-за непогоды. Соответствующая информация
В воскресенье, 29 декабря, будет морось, снег. Местами прогнозируют туман, гололед.
Ветер ожидается западной четверти, до девяти метров в секунду. Температура воздуха составит -4, +1°С.
Из-за изменения погодных условий Госавтоинспекция Рязанской области призвала водителей и пешеходов «быть предельно внимательными и осторожными, особенно в темное время суток».